Главное таможенное управление Китая сообщает, что в январе - сентябре 2026 года Бразилия нарастила экспорт нефти в Китай на 33,3%, достигнув 44,29 млн тонн, тогда как Россия поставила 87,59 млн тонн, что на 18,3% больше по сравнению с прошлым годом.