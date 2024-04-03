Генпрокуратура направила запросы США, ФРГ, Франции и Кипру о терактах в России и на «Северных потоках»

Генпрокуратура России направила запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра и обращение депутатов Госдумы о возможной причастности западных деятелей и структур к терактам на территории РФ и подрыва газопроводов «Северный поток».
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