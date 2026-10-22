С 2022 года из бюджета Украины на содержание ВСУ направлено 11,037 трлн гривен (246 млрд долларов), следует из информационных справок Минфина страны.
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