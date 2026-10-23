Студент Самарского государственного технического университета Андрей Чубриков разработал технологию вакуумной сублимации для приготовления супов, которая позволяет сохранять до 98% полезных веществ и продлевает срок хранения продукта до пяти лет — такие блюда предназначены для походов и военно-полевого снабжения.