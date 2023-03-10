Аргументы недели

98 586 подписчиков

В 2023 году в Хабаровском крае клещи активизируются раньше срока

В 2023 году в Хабаровском крае клещи активизируются раньше срока

Жителям Хабаровского края предлагают сделать прививку против вируса клещевого энцефалита. С начала 2023 года такую прививку поставили уже порядка 20 тысяч человек в регионе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх