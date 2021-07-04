За сутки в России подтверждено 25152 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 7624 2 Московская область 2696 3 Санкт-Петербург 1784 4 Нижегородская область 432 5 Воронежская область 359 6 Забайкальский край 335 7 Республика Бурятия 334 8 Республика Крым 331 9 Брянская область 329 10 Свердловская область 313 11 Иркутская область 309 12 Красноярский край 303 13 Пермский край 302 14 Хабаровский край 298 15 Омская область 288 16 Смоленская область 269 17 Ростовская область 269 18 Оренбургская область 262 19 Республика Коми 260 20 Мурманская область 249 21 Владимирская область 231 22 Архангельская область 221 23 Тверская область 221 24 Приморский край 220 25 Краснодарский край 213 26 Ленинградская область 211 27 Челябинская область 210 28 Республика Карелия 203 29 Вологодская область 202 30 Алтайский край 196 31 Волгоградская область 194 32 Тюменская область 193 33 Самарская область 191 34 Калининградская область 190 35 Ставропольский край 176 36 Курская область 170 37 Новосибирская область 169 38 Саратовская область 167 39 Кемеровская область 167 40 Республика Дагестан 167 41 Республика Башкортостан 166 42 Астраханская область 159 43 Ярославская область 154 44 Тульская область 154 45 Пензенская область 152 46 Республика Хакасия 151 47 Ульяновская область 148 48 Ханты-Мансийский автономный округ 146 49 Псковская область 135 50 Рязанская область 122 51 Севастополь 118 52 Костромская область 113 53 Липецкая область 112 54 Удмуртская Республика 112 55 Республика Тыва 111 56 Кировская область 111 57 Орловская область 99 58 Республика Саха (Якутия) 98 59 Калужская область 96 60 Новгородская область 93 61 Амурская область 93 62 Ямало-Ненецкий автономный округ 91 63 Белгородская область 91 64 Ивановская область 87 65 Республика Калмыкия 85 66 Сахалинская область 81 67 Тамбовская область 79 68 Курганская область 74 69 Томская область 64 70 Чеченская Республика 59 71 Республика Чувашия 57 72 Республика Марий Эл 56 73 Республика Алтай 54 74 Республика Мордовия 52 75 Кабардино-Балкарская Республика 45 76 Камчатский край 44 77 Республика Татарстан 40 78 Республика Ингушетия 33 79 Республика Адыгея 29 80 Карачаево-Черкесская Республика 29 81 Республика Северная Осетия-Алания 26 82 Еврейская автономная область 25 83 Магаданская область 22 84 Ненецкий автономный округ 10 85 Чукотский автономный округ 8 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 610 941 случай (+0,45%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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