В Кетовском округе под Курганом уровень воды в Тоболе вырос до 11 сантиметров

Преодолена отметка «опасного явления» Уровень воды в реке Тобол в Кетовском муниципальном округе Курганской области, где днем 16 апреля была преодолена отметка 10 метров, продолжает расти от 2 до 11 см, сообщили в пресс-службе правительства региона.