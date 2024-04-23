В России отменили шествие "Бессмертного полка" в 2024 году

Будут другие форматы проведения мероприятия Шествие "Бессмертного полка" в России в 2024 году отменили из-за соображений безопасности, сообщила 23 апреля первый заместитель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.