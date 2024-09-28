Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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    "Оставить ровную поверхность без признаков цивилизации" - это Израиль. Ещё один США, только они не врут, не лукавству...Израиль с уверенн...
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Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Для Запада Украина по-прежнему является далекой страной, не представляющей серьезного интереса. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время» заявил британский историк, профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш, отвечая на вопрос, почему Запад не может эффективно ограничить влияние российского лидера Владимира Путина.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Лучшее, что может случиться в будущем - это когда вас, грёбаную Британию, утопит, наконец, тающий супер-ледник Антарктиды! Чтобы вами больше НИКОГДА не воняло на Планете - ни вами, ни вашими &quot;близнецами&quot; пиндосами!
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;профессор Оксфорда Тимоти Гартон Эш &quot;                                                 Вот такой &quot;профффессор&quot;, хорошо разбирается в биологии, особенно в жизни мух и глистов. А в политику чего он попёрся? Не боится ядерного удара? Потом бояться будет просто некому...
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13 час.
W
Walery
Запад и США конкретно не могут сосуществовать без колоний и очень стремятся во что бы то ни стало колонизировать Россию, для начала развалить ее как это уже случилось с Союзом. При этом миной замедленного действия для развала РФ используются миграционные потоки из теперь уже как бы стран, которые громко вышли из Союза при горбачёве. Сегодня отсутствия визовых режимов с ними представляются очень опасными.  Сегодня кто-то использует фантомные боли у населения о бывшем &quot;братстве&quot; и накачивают РФ буквально оккупируют теперь уже мигрантами-чужеземцами с менталитетами древних жадных и жестоких кочевников. При том что  каких либо нужных нам &quot;специалистов&quot; там отродясь не было и нет.
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1 час.

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