Британский профессор: Это ужас. Наша дипломатия боится войны с Россией

Лучшее, что может случиться в будущем - это когда вас, грёбаную Британию, утопит, наконец, тающий супер-ледник Антарктиды! Чтобы вами больше НИКОГДА не воняло на Планете - ни вами, ни вашими "близнецами" пиндосами!

W

Walery

Запад и США конкретно не могут сосуществовать без колоний и очень стремятся во что бы то ни стало колонизировать Россию, для начала развалить ее как это уже случилось с Союзом. При этом миной замедленного действия для развала РФ используются миграционные потоки из теперь уже как бы стран, которые громко вышли из Союза при горбачёве. Сегодня отсутствия визовых режимов с ними представляются очень опасными. Сегодня кто-то использует фантомные боли у населения о бывшем "братстве" и накачивают РФ буквально оккупируют теперь уже мигрантами-чужеземцами с менталитетами древних жадных и жестоких кочевников. При том что каких либо нужных нам "специалистов" там отродясь не было и нет.