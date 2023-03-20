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Пригожин заявил, что бойцы «Группы Вагнера» контролируют 70 процентов Артемовска

Пригожин заявил, что бойцы «Группы Вагнера» контролируют 70 процентов Артемовска

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером в понедельник, 20 марта, заявил, что российские бойцы в настоящий момент контролируют около семидесяти процентов Артемовска и продолжают наступление.

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