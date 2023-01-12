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«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании 15 января

Определились участники финального матча Суперкубка Испании. «Реал Мадрид» вчера обыграл «Валенсию» (1:1, 4:3 по пенальти), «Барселона» сегодня одолела «Бетис» (2:2, 4:2 по пенальти).

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