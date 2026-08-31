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Царьград

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МВФ начнет переговоры с Украиной о бюджете на 2027 год и финансировании

МВФ начнет переговоры с Украиной о бюджете на 2027 год и финансировании

МВФ начал переговоры с украинскими властями о выполнении программы EFF и бюджете на 2027 год. При дефиците в $8,1 млрд, программа является частью более крупного финансирования, оцениваемого до $146,3 млрд.

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