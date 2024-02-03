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МИД: Финляндия готова пренебречь демократией ради противостояния с РФ

МИД: Финляндия готова пренебречь демократией ради противостояния с РФ

ТАСС/IMAGO/Lauri Heino Власти Финляндии готовы пренебречь принципами демократии в угоду линии коллективного Запада на противостояние всему русскому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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