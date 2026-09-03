Цыганов, Исакова и Гилев снимаются в четвертом сезоне сериала «Фишер»

Ребрендинг истории «Фишера» прошел удачно и новые серии поразили всех своими рейтингами. Теперь продюсеры взялись за четверый сезон сериала «Фишер» — «СтарХит» узнал состав актеров и подробности сюжета.
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