А что изменится? Украина хочет сменить доллар на евро в качестве базовой валюты

Украина может перестать использовать доллар как основную валюту для гривны и перейти на евро. Об этом 8 мая сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заявление главы Национального банка Украины Андрея Пышного.
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