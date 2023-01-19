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Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Украине

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: страны сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи Украине

Государства сами должны принимать решения о поставках той или иной военной помощи киевской стороне. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступила Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов.

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