Трюдо проигнорировал вопрос о приглашении нациста в парламент Канады

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency Премьер-министр Канады Джастин Трюдо проигнорировал вопрос о приглашении его офисом в парламент эсэсовца Ярослава Хунки (Гунько), но назвал элементом российской пропаганды упоминание этого эпизода президентом РФ Владимиром Путиным в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.