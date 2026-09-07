С бывшего студента-целевика взыскали расходы на обучение и неустойку В Свердловской области суд удовлетворил иск регионального министерства здравоохранения к бывшему студенту Уральского государственного медицинского университета.
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