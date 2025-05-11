❗️🔊Киев отверг предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что любые переговоры будут только после введения 30-дневного прекращения огня.
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❗️🔊Киев отверг предложенные Владимиром Путиным переговоры в Стамбуле. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что любые переговоры будут только после введения 30-дневного прекращения огня.