РЖД заплатит 120 тысяч рублей за гибель медведей в Иркутской области

В Братском районе во время эксплуатации подвижного состава, два медведя были сбиты насмерть. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела расследование и установила, что в результате инцидента ущерб окружающей среде составил более 100 тысяч рублей.
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