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Больше половины петербуржцев ждут повышения зарплаты в 2025 году

Больше половины петербуржцев ждут повышения зарплаты в 2025 году

Примерно 55% жителей Санкт-Петербурга надеются на повышение заработной платы в 2025 году. Около 55% опрошенных петербуржцев ожидают повышения заработной платы в 2025 году, что является рекордным показателем за 14 лет: в декабре 2023 года так думали лишь 50%.

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