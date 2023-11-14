Астраханские биологи открыли ранее неизвестное науке растение

Новый вид биологи Астраханского государственного университета имени Татищева и Института биологии внутренних вод РАН обнаружили во время экспедиции по изучению и сохранению флористического биоразнообразия Каспийского макрорегиона.
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