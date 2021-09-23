ЭксклюзивПолитикаЧитатьБеловежское соглашение: похороны СССР Литература и история Беловежское соглашение: похороны СССР Катастрофы бывают разные.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновМир Огненный ч.3, 331 Те вибрации, которые насыщают Мир, отвечают свойствам низших проявлений. Усовершенствование планетных вибраций может происходить лишь напряжением человечества. Центр всех выявлений есть человечество, которое отражает все слои. Вибрации настолько дисгармоничны, что трудно установить связь с Мирами Высшими. Вибрации, способствующие разъединению, имеют качество самое низменное. Потому слои низшие могут пропускать свои низменные вибрации, тогда как высшие излучения не доходят до Земли. Насыщенный Мир ждет великой эпохи Перерождения Духа. Насыщение пространства вибрациями, помогающими установлению высших излучений, есть задача на пути к Миру Огненному.Комментировать
Свежие комментарии