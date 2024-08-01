Американский брокер решил запретить россиянам пользоваться юанями и лирами

Американский брокер Interactive Brokers ввел запрет для клиентов из России на пополнение счетов в 12 валютных парах, в том числе юанях, турецких лирах и швейцарских франках, разрешив вывод средств в этих валютах до 30 августа.
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