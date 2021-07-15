ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 июля 2021 года

Энергетический прогноз на пятнадцатое июля две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1193 = Болезни способны появляться только тогда, когда блокируется Божественный поток Энергии в человеке =Главное, настройка сознания через Числовые коды дня есть стремление к более осознанному существованию! =Два основных свойства Сознания: первое – сверхинтуиция и второе — управление субъективной Реальностью=Если человек хочет счастья для себя, он постепенно тухнет, потому что в этом нет счастья =Как можно чаще дарите улыбку, Любовь, благодарность и прощение, создавая чистые Энергии Света в нашей Вселенной = По-настоящему осознать что-либо — значит, не просто понять умом, но впустить осознаваемое в Бытие = Под звуки Прошлое встаёт… И близким кажется, и ясным: то для меня мечта поёт, то веет таинством прекрасным.