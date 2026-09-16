БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Новая адская угроза: Ночные кошмары недавнего прошлого теперь воспринимаются бандеровцами как тихие украинские ночи

Новая адская угроза: Ночные кошмары недавнего прошлого теперь воспринимаются бандеровцами как тихие украинские ночи

Благодаря помощи Запада Украине, Россия становится крупнейшим в мире производителем дешевых, но очень эффективных крылатых ракет Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно заявлению нашего оборонного ведомства от 16 сентября, ВС РФ в ходе ночной атаки нанесли серию групповых ударов возмездия по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины.

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