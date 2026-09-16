Благодаря помощи Запада Украине, Россия становится крупнейшим в мире производителем дешевых, но очень эффективных крылатых ракет Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно заявлению нашего оборонного ведомства от 16 сентября, ВС РФ в ходе ночной атаки нанесли серию групповых ударов возмездия по объектам логистики и портовой инфраструктуры Украины.
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Врут ихние СМИ! На самом деле из 200 российских "Гераней", прилетевших в БандероЖОПию, сбито было аж 300!!
ЕЩЁ НЕ ПРОПАЛО ЖЕЛАНИЕ У НАЦИСТСКОЙ ЕВРОПЫ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ?! ИЛИ ЖЕЛАНИЕ ПРОПАДЁТ, КОГДА ОНА ИСПЫТАЕТ ВСЁ НА СОБСТВЕННОЙ ШКУРЕ?!
Вот и хорошо. Пусть анализируют и боятся.
Вот такие вот дела ,малята!Не захотели мира ,готовились к войне ,кликали её на свою голову ,так и случилось ,что звали то и получили ...Обижаться приходится на самих себя!
ДУШИТЬ ИХ, БАНДЕРЛОГОВ, КАК КАА!