БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Продолжение СВО: Столетняя война или Третья мировая?

Продолжение СВО: Столетняя война или Третья мировая?

Каким после капитуляции Европы будет Союзное государство Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Игорь Шатров Павел Фельдман «Либо НАТО вступит в этот конфликт — и тогда начнется Третья мировая, либо мы станем свидетелями столетней войны», — оценила перспективы противостояния на Украине лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.

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