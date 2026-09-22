Каким после капитуляции Европы будет Союзное государство Дмитрий Родионов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Игорь Шатров Павел Фельдман «Либо НАТО вступит в этот конфликт — и тогда начнется Третья мировая, либо мы станем свидетелями столетней войны», — оценила перспективы противостояния на Украине лидер фракции партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.
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