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Царьград

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Польский спецназ зашёл на Курское направление. Украинцы кончаются

Польский спецназ зашёл на Курское направление. Украинцы кончаются

Украинцы кончаются, но подмога уже прибыла. Польский спецназ зашёл на Курское направление. Какую цель преследует Запад? Эксперт объяснил стратегию врагов России.

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