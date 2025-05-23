Военные группировки войск «Центр» рассказали об освобождении Новооленовки в ДНР

Бойцы 33-го полка 8-й армии группировки войск «Центр» рассказали «Известиям» об освобождении населенного пункта Новооленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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