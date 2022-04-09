5-й номер драфта-2021 Кент Джонсон подписал контракт новичка с «Коламбусом»

5-й номер драфта-2021 Кент Джонсон подписал контракт новичка с «Коламбусом». Нападающий заключил с «Блю Джекетс» 3-летнее соглашение после поражения своей студенческой команды в полуфинале национального чемпионата.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх