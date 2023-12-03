Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.