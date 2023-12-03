Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Россия ударила по одному из столпов современной западной идеологии сатанизма

Несмотря на всю медийно-информационную накачку темы запрета ЛГБТ-движения в стране со стороны патриотической общественности, честно говоря, не верил (слишком долго мы заигрывали с нашими “партнёрами” в идеологии, политике, экономике, финансах, спорте и т.

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ШКИПЕР
А Собчак против !!!
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