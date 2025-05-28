НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

62 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    Русский язык уже и в России не выбирают? Это как? У нас можно поступать в вузы и обучаться на татарском? Я что то про...В Челнах вдвое вы...
  • Nikolaev Vadim
    Так пусть повышаю ещё пенсионый возраст, глядишь мужиков пенсионеров вообще не останется((( мыж для страныи и так рас...В России женщин-п...
  • Сергей Oблезов
    Уже скоро вы допроситесь, пустим вам Сатану с Орешником и все полетите в космос, всей страной!WP узнала, почему...

Ильсур Метшин открыл Генассамблею городов БРИКС+ в Бразилии: «За нами миллионы жителей»

Ильсур Метшин открыл Генассамблею городов БРИКС+ в Бразилии: «За нами миллионы жителей»

Фото: пресс-служба Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ В бразильском городе Марика состоялось торжественное открытие Генеральной Ассамблеи Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, объединившей представителей 24 стран, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Иран, Эфиопию и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх