«На сильные команды настрой не нужен — мы сами выходим заряженными»

Хоккеистам московского «Динамо» осталось провести один матч регулярного чемпионата. Они уже обеспечили себе второе место в Западной конференции и потеряли шансы занять первое, поэтому пятничное домашнее поражение от победителя регулярки ярославского «Локомотива» (1:4) не имело турнирного значения.