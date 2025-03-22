«На сильные команды настрой не нужен — мы сами выходим заряженными»

Хоккеистам московского «Динамо» осталось провести один матч регулярного чемпионата. Они уже обеспечили себе второе место в Западной конференции и потеряли шансы занять первое, поэтому пятничное домашнее поражение от победителя регулярки ярославского «Локомотива» (1:4) не имело турнирного значения.
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