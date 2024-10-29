В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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