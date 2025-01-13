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Чешский хоккеист высказался о русских - Вячеслав Фетисов и Татьяна Тарасова ему ответили

Чешский хоккеист высказался о русских - Вячеслав Фетисов и Татьяна Тарасова ему ответили

Чешский хоккеист Вацлав Недоманский в интервью чешскому же новостному порталу показал себя крайне интеллигентным и высокоинтеллектуальным собеседником.

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Комментарии
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Андрей
вот уж плевать на кого ,так на чеха.
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