Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Бендер Задунайский
    В Штатах готовят ...
  • Катерина
    Всё  ЭТО  эмоции.  Я  не  знаю  генерала  Попова,  ничего  не знаю  о  его  подписях, не  знаю  материалов  дела... Н...Признание офицера...
  • Александр Рожков
    Дядя ты дурак? Или платный пропагандон? Уже давно сказано, что разведка все доносила. А слабо спросить с тех, кому он...Где Киев взял сол...

Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

Фото: коллаж Царьграда СК не стал возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова, рассказал адвокат.

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Комментарии
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л
людмила
У нас так длительно разбираются... а ничего, что такое большое количество даже сослуживцев Попова на его стороне? И ничего найти не могут, что серьезно можно вменить в вину?
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10 час.
Валера Морозов
Какой на хрен закон? Кто его в России соблюдает? Боевой генерал, а не это ворье министерское! Захотели- закрыли!  А там, в кремлевских башнях, ослепли и оглохли?
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2 час.
Катерина
Всё  ЭТО  эмоции.  Я  не  знаю  генерала  Попова,  ничего  не знаю  о  его  подписях, не  знаю  материалов  дела... НО!!!  мне  он,  как  и  многим   нравится...  чисто,даже,  внешне. И  имя  у  него  хорошее...  и  фамилия... и  генерал с  фронта.  Однако  всё  это   мало  о  чём  говорит.
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1 час.

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