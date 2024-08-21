Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию

л людмила У нас так длительно разбираются... а ничего, что такое большое количество даже сослуживцев Попова на его стороне? И ничего найти не могут, что серьезно можно вменить в вину?

Валера Морозов Какой на хрен закон? Кто его в России соблюдает? Боевой генерал, а не это ворье министерское! Захотели- закрыли! А там, в кремлевских башнях, ослепли и оглохли?