Фото: коллаж Царьграда СК не стал возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова, рассказал адвокат.
Признание офицера: Подпись генерала Попова приказал подделать старший по званию
Комментарии
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л
людмила
У нас так длительно разбираются... а ничего, что такое большое количество даже сослуживцев Попова на его стороне? И ничего найти не могут, что серьезно можно вменить в вину?
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10 час.
Валера Морозов
Какой на хрен закон? Кто его в России соблюдает? Боевой генерал, а не это ворье министерское! Захотели- закрыли! А там, в кремлевских башнях, ослепли и оглохли?
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2 час.
Катерина
Всё ЭТО эмоции. Я не знаю генерала Попова, ничего не знаю о его подписях, не знаю материалов дела... НО!!! мне он, как и многим нравится... чисто,даже, внешне. И имя у него хорошее... и фамилия... и генерал с фронта. Однако всё это мало о чём говорит.
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1 час.
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