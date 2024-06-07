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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о фильме про Черенкова: «Превосходная инициатива. Федя великолепно играл в футбол и был одним из самых скромных людей, которых я встречал»

Спортивная драма «Федя. Народный футболист», посвященная бывшему игроку «Спартака», была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума.

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