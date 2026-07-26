Выжили лишь двое: очередная трагедия на Эльбрусе

Трагедия на Эльбрусе унесла жизни пятерых альпинистов из Боснии и Герцеговины. Группа из семи человек, совершавшая восхождение самостоятельно, без проводника, обратилась за помощью во время спуска с горы.
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