Погружаемся в «Весёлое путешествие» с Крысом и Лисом!

Готовы отправиться в мир тайн и открытий? Спектакль «Весёлое путешествие» в театре «ОДЕОН» приглашает ребят и их родителей вместе с Крысом-Дальнобойщиком и Хитрым Лисом на необыкновенное шоу, где каждый момент – это захватывающее приключение и кладезь знаний! В пути путешественники сталкиваются с неожиданными препятствиями, которые преодолевают вместе с ребятами, благодаря знаниям физики, математики, биологии и даже программирования.