В настоящее время акции «Норникеля» малопривлекательны

27 января «Норникель» опубликует итоги производственной деятельности за 2024 год. Мы ожидаем, что по итогам 2024 года объем добычи металлов снизится по никелю до 196–204 тысяч тонн, по меди без учета Забайкальского дивизиона до 337 — 357 тысяч тонн, по палладию — до 2624 — 2728 тысяч тройских унций, по платине — до 639 — 664 тысяч тройских унций.