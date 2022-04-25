Путин объявил десятилетие науки и технологий в России

Президент Владимир Путин объявил 2022–2031 годы десятилетием науки и технологий в России. С предложением рассмотреть вопрос о проведении десятилетия науки и технологий в России выступил сам глава государства в начале февраля этого года.
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