«Никакой постановки и фотошопа»: в ГСИ открылась выставка «Защитники» Михаила Захарова

Кошка, завернутая в ткань, которую спасли пожарные; маленький мальчик в шапке казанского ополченца войны 1812 года; управляемый взрыв льда на малой реке Татарстана ради предотвращения паводка, темное пятно головного убора священника над толпой бритых макушек солдат-новобранцев… Самые разные смыслы слова «защитники» раскрывает новая одноименная фотовыставка в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана.