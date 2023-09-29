Завершено банкротство бывшего замгубернатора Ямала Булаева, теперь он должен только бывшей жене

Банкротство бывшего заместителя губернатора ЯНАО Алексея Булаева завершено. Суд решил, что он больше ничего не должен своим кредиторам, долги у него остались лишь перед бывшей женой – он долгое время не выплачивал ей алименты на сына.
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