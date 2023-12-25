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Украинский политолог рассказал о гибели сразу 108 ВСУшников, поехавших отмечать католическое Рождество

Украинский политолог рассказал о гибели сразу 108 ВСУшников, поехавших отмечать католическое Рождество

Украинский политолог Виталий Бала в понедельник, 25 октября, сообщил о гибели сразу более сотни украинских военных, поехавших в недельный отпуск из-под Авдеевки на Рождество, – передает украинское издание Страна.

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