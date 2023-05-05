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5 мая - День водолаза в России

5 мая - День водолаза в России

Этот профессиональный праздник был включен в реестр российских памятных дат указом Президента РФ в 2002 году по ходатайству представителей водолазных организаций, служб и структурных подразделений различных министерств и ведомств.

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