НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДумаТВ

78 подписчиков

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Калужской области

ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Калужской области

В Калужской области задержан россиянин, собиравшийся поджечь военкомат по заданию СБУ. У него обнаружены и изъяты канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором, возбуждено уголовное дело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии