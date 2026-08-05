ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Калужской области

В Калужской области задержан россиянин, собиравшийся поджечь военкомат по заданию СБУ. У него обнаружены и изъяты канистры с зажигательной смесью и средства связи с перепиской с куратором, возбуждено уголовное дело.
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