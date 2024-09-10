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Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО и передали послание Москве

Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО и передали послание Москве

Участники специальной военной операции (СВО) заявили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят российские аналоги и количеством, и качеством, что обеспечивает украинским военным контроль над небом в зоне боевых действий.

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