Российские бойцы заявили о контроле ВСУ над небом в зоне СВО и передали послание Москве

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Участники специальной военной операции (СВО) заявили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) превосходят российские аналоги и количеством, и качеством, что обеспечивает украинским военным контроль над небом в зоне боевых действий.