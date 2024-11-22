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Царьград

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Глава Искитима приехал на свадьбу в Бердск на служебной "Тойоте Камри"

Глава Искитима приехал на свадьбу в Бердск на служебной "Тойоте Камри"

Сергею Завражину и его заместителю внесли представление за использование в личных целях служебного автомобиля.

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