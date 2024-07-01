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Подросток из Кемерова обвиняется в участии в террористической организации

Подросток из Кемерова обвиняется в участии в террористической организации

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 1 июля сообщили, что в Кемерове несовершеннолетний парень обвиняется в совершении преступления по статье «Участие в деятельности террористической организации».

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