Подросток из Кемерова обвиняется в участии в террористической организации

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 1 июля сообщили, что в Кемерове несовершеннолетний парень обвиняется в совершении преступления по статье «Участие в деятельности террористической организации».
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