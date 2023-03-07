В областном центре пройдет чемпионат по профессиональному мастерству

Смоленская область принимает участие в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» с 2015 года по поручению губернатора Алексея Островского В Смоленской области состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
Смоленская область принимает участие в системе чемпионатов «Молодые профессионалы» с 2015 года по поручению губернатора Алексея Островского В Смоленской области состоится региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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